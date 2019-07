Mattia Perin, afinal, vai mesmo ser jogador do Benfica. Depois de ter detetado problemas nos exames médicos efetuados , que fizeram o clube da Luz duvidar da contratação do guardião, a situação em torno do guardião de 26 anos evoluiu de forma favorável, com o Benfica a concordar avançar para a contratação, permitindo que Perin termine a sua recuperação em Turim. Ao que tudo indica, Perin irá voltar a Itália e terá regresso marcado a Lisboa para dezembro, altura na qual será novamente observado e, caso esteja totalmente recuperado, será integrado no plantel.De acordo com o queapurou, em causa esteve o facto de os médicos do Benfica terem detetado que, afinal, a recuperação da mazela no ombro iria demorar mais tempo do que se pensava inicialmente. Numa primeira fase essa situação fez mesmo as águias ponderarem abortar o negócio, mas após posterior ponderação a decisão tomada foi a de permitir a recuperação do guardião junto da Juventus.Desta forma, Mattia Perin vai mesmo fazer parte do plantel do Benfica, com as águias a pagarem à Juventus 15 milhões de euros pelo passe do guardião internacional italiano.