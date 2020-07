Personalidades do univerno benfiquista em choque com momento da equipa

Rui Gomes da Silva, candidato à presidência dos encarnados, considera que o principal responsável pelo momento do Benfica é Luís Filipe Vieira, o qual, na ótica do advogado, tem gerido o clube "em função de um interesse pessoal e não de uma estratégia". Por isso, Gomes da Silva considera que é altura de as águias mudarem de líder máximo. "Só sairá do Benfica se for derrotado em eleições. Levarei comigo equipa credível e com pessoas sérias, que não vão anunciar que estão no Benfica por esforço, por sacrifícios", vincou, à TSF.





O autointitulado candidato à presidência do clube da Luz, Bruno Costa Carvalho, considera que o Benfica necessita de uma grande transformação para dar a volta a toda esta situação. "O Benfica precisa de um ‘upgrade’ grande. Precisamos de melhorar em tudo para sermos totalmente dominadores em Portugal e muito fortes na Europa. A situação atual tem de ser alterada profundamente", escreveu na redes sociais, onde já tinha adjetivado a derrota na Madeira de "impensável, inadmissível e totalmente inacreditável".A derrota do Benfica, frente ao Marítimo, deixou as águias praticamente arredadas do título, mas António Simões, antiga glória do clube da Luz, espera que a equipa reaja animicamente nos seis encontros que faltam realizar. "Há jogos para disputar com dignidade e respeito pela massa associativa", vincou, em declarações à Sport TV, tendo sublinhado, ainda, que nos últimos três campeonatos "o Benfica só venceu um". "Poderia ter ganho os últimos sete, se tivesse sido penta."José Ribeiro e Castro, antigo dirigente das águias, afirma que não se recorda de um período "tão mau, de forma continuada, no Benfica". "Isto cria um abalo muito profundo nos adeptos do Benfica", vincou, apesar de pedir "respeito" para Bruno Lage: "Nestas alturas, o treinador é sempre o elo mais fraco. O Benfica não estava a ter capacidade de reação. Isso ficou evidente nos últimos jogos. Tem sido uma série de insucessos muito difíceis de compreender e de aceitar", assinalou.