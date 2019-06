Peruanos falam em acordo fechado por Kevin Quevedo

O jornal peruano 'Líbero' adianta esta quinta-feira que o Benfica já terá fechado acordo com o Alianza Lima para a contratação do jovem avançado Kevin Quevedo.





De acordo com aquela publicação, o jogador de 22 anos irá custar 2 milhões de dólares aos cofres das águias (1,77 milhões de euros), numa transação que deverá ser confirmada já nas próximas horas. O 'Líbero' lembra que a primeira proposta das águias, feita no início do mês, tinha sido de 1,33 milhões de euros, sendo posteriomente aumentada até aos 1,77M€, uma verba que ao que parece terá servido para convencer o conjunto peruano.Opção habitual no Alianza Lima desde 2017, Quevedo assinou recentemente o seu melhor torneio a nível de golos, com 11 disparos certeiros em 16 partidas disputadas.