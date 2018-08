Uma petição, tendo em vista a realização de uma assembleia geral destitutiva no Benfica, está disponível numa página de Facebook. A transferência de Jonas para o Al Nassr é, segundo os promotores, a "gota de água", uma vez que consideram o brasileiro "o melhor jogador [dos encarnados] no século XXI".Para subscrever é necessário deixar nome, número de sócio e votos a que tem direito. No texto, lê-se ainda que o líder benfiquista, Luís Filipe Vieira, "sabota resultados desportivos em benefício de capital", além de que "ofereceu de mão beijada um penta que poderia ter sido histórico".