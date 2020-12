Petrachi ataca Tiago Pinto: «Sem qualificações, o Rui Costa é o diretor desportivo do Benfica»

Gianluca Petrachi, diretor desportivo da Roma que foi despedido no verão, diz não reconhecer competências a Tiago Pinto para ocupar o seu lugar na equipa italiana. "Não o conheço, nem tem qualificações para ser diretor desportivo", disse Petrachi à 'Sportitalia' sobre o homem já garantido pelos giallorossi junto do Benfica e que inicia funções em janeiro.





"O diretor desportivo do Benfica é o Rui Costa, foi com ele que sempre falei. O Tiago Pinto não tem qualificações, até pode ser o melhor diretor do Mundo, mas o Rui Costa é o diretor desportivo do Benfica. Talvez ele tenha várias funções, podem dizer que ele faz várias coisas... Mas como diretor desportivo, realmente não o conheço", disse Petrachi, em alusão a uma licença que Tiago Pinto apenas poderá ter assim que começar a trabalhar em solo italiano.O ex-diretor desportivo da Roma explica depois que não entrou em rota de colisão com Paulo Fonseca, isto embora o técnico português não tivesse apreciado a sua entrada intempestiva no balneário ao intervalo do Sassuolo-Roma, em fevereiro de 2020. "Eu não ia ao balneário em todos os jogos. Mas há momentos importantes em que o diretor, como representante do clube, tem de fazer o que é necessário. Eu não entrei em choque com o Paulo Fonseca, ele falou com a equipa depois de eu ter terminado. Não fiz nada de errado."Petrachi diz que apenas se arrepende de não ter tido uma boa relação com James Pallotta, o presidente do clube. "Não tínhamos contacto direto por causa d meu inglês. O presidente depois entendeu a situação, tivemos uma amigável troca de mensagens."