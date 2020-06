Pinto da Costa foi o único presidente que não manifestou apoio a Luís Filipe Vieira

Pinto da Costa foi o único presidente dos clubes que compõem a Liga NOS que não contactou Luís Filipe Vieira, no sentido de manifestar apoio aos encarnados após o ataque ao autocarro que transportava a equipa de futebol das águias, na quinta-feira à noite. A informação foi avançada pela CMTV e confirmada por Record.





De resto, todos os líderes dos restantes emblemas do principal campeonato português contactaram Vieira para dar conta da sua solidariedade na sequência do apedrejamento que feriu dois futebolistas do Benfica, Julian Weigl e Zivkovic.Também a Liga e a FPF deixaram, durante o dia, mensagens públicas de apoio aos encarnados e de repúdio do ato.