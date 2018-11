Pior assistência com Rui Vitória no banco

Rui Vitória está, sensivelmente, a meio da sua quarta época no Benfica e nunca tinha visto o Estádio da Luz tão vazio. No jogo de ontem frente ao Arouca (2ª Liga), referente à 4ª eliminatória da Taça de Portugal, apenas 16.454 espectadores assistiram à partida. Menos de um terço da capacidade total do estádio, o que significou que as bancadas estavam praticamente despidas.Até ao encontro de ontem, a pior assistência em casa do Benfica foi num jogo da fase de grupos da Taça da Liga. Na temporada 2016/17 somente 18.472 pessoas assistiram ao confronto com o Vizela. Na mesma época, em jogo dos ‘quartos’ da Taça com o Leixões, 19.048 espetadores eram a segunda pior casa e a terceira, novamente na Taça da Liga (2015/16), com o Nacional, 20.107.