Depois dos emails do Benfica, o autor do blogue 'Mercado de Benfica", agora com nova localização (mercadodebenfica.blogsky.com), tem divulgado nos últimos dias centenas de documentos com origem num ataque informático à maior sociedade de advogados do País, a PLMJ. Nos documentos já disponibilizados constam os autos da Operação Marquês, documentos do caso EDP e outros relativos às contas no estrangeiro do antigo presidente da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro, assim como a caixa de correio eletrónico do advogado João Medeiros, um dos defensores da Benfica SAD no processo E-toupeira, segundo adianta a Sábado