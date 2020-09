Pizzi: «A nossa qualidade individual e coletiva tem de vir ao de cima»

Pizzi reconhece que a deslocação ao terreno do PAOK não se afigura como fácil, mas sabe o que é necessário para a equipa do Benfica ultrapassar os gregos na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. Mesmo que o adversário desta terça-feira esteja, nesta altura, com níveis físicos superiores, por já terem disputado dois jogos oficiais.





"Esperamos que a nossa qualidade individual possa superar o PAOK. Os dois jogos que eles já disputaram não têm muito a ver neste momento. Nós fizemos jogos particulares contra equipas bastante boas, exigentes, de diferentes países que nos levaram a ter situações de jogo diferentes das que estamos habituados. A nossa qualidade individual e coletiva têm de vir ao de cima e o mais importante é estarmos focados no nosso trabalho, no que temos de fazer como equipa como individualmente, para amanhã esses tais dois jogos que eles já tiveram não se fazerem sentir", vincou o médio das águias, que elogia Abel Ferreira, o treinador da equipa adversária:"Nós já analisámos a equipa deles. Tem bons jogadores, de muita qualidade, um treinador que todos nós conhecemos e e que tem provas dadas no futebol português. Penso que as suas equipas têm uma forma positiva de jogar e estar em campo e vamos apanhar pela frente um PAOK com muita qualidade, com vontade de passar à próxima fase. Mas já identificámos e estudámos bastante o adversário e será um grande jogo, um jogo difícil, frente a uma equipa de qualidade, mas estamos prontos para dar o nosso melhor".Já sobre a equipa do Benfica, Pizzi sustenta que o plantel já assimilou as ideias do treinador. "Temos vindo a trabalhar muito bem durante esta pré-época, a assimilar as ideias do míster. São sempre ideias diferentes. Cada míster tem a sua ideia e aqui já estamos cientes daquilo que a equipa técnica quer e por isso temos vindo a trabalhar da melhor maneira para podermos corresponder em cada jogo àquilo que o mister pretende. Os reforços são jogadores de muita qualidade. Chegam para acrescentar muita coisa à nossa equipa juntamente com os que já cá estavam. O mais importante é os mais velhos receberem-nos da melhor forma para estes se sentirem bem. Eles estão a adaptar-se bem, estão felizes. Estão conscientes que chegaram a um grande clube e têm aspirações de conquistar várias coisas este ano e é o que vamos fazer. Lutar em cada jogo, em cada treino para conseguir isso. E passa já amanhã por vencer este jogo", explicou.