Pizzi acarinhado no regresso à Covilhã

Pizzi regressou ontem à Covilhã, onde foi muito acarinhado pelos adeptos locais. O médio de 30 anos está desde 2014 no Benfica mas no início da carreira acabou por vestir a camisola do Sporting da Covilhã durante meia temporada, por empréstimo do Sp. Braga, em 2009/10.





Antes do apito inicial, o internacional português, que começou o jogo no banco das águias e entrou no relvado a beber café, esteve em amena cavaqueira com o dirigente covilhanense José Santos. À saída para as cabines, foi ‘assaltado’ pelas selfies dos bombeiros presentes e também de várias crianças.