Pizzi: «Acho que fica bem demonstrado que merecíamos um bocado mais»

O Benficana receção ao Zenit, na última jornada do grupo G da Liga dos Campeões, num encontro em que Pizzi voltou a ser decisivo ao contribuir com um golo e uma assistência.No final do encontro, o médio dos encarnados afirmou estar "numa fase muito boa", mas sublinhou o contributo de toda a equipa para a conquista dos três pontos e consequente qualificação para os 16 avos-de-final da Liga Europa."Estou numa fase muito boa. Felizmente, as coisas têm corrido bem. Tenho apoio de toda a estrutura do Benfica. O nosso balneário é forte e unido, remamos todos para o mesmo lado. Não é só o Pizzi que está a fazer uma grande temporada, é o trabalho de toda a gente que está aqui envolvida. Mais uma vez, consegui ajudar a equipa com uma assistência e com um golo, mas o mais importante é a vitória da equipa", afirmou o internacional português."Acho que fica bem demonstrado que merecíamos um bocado mais. Não foram estes últimos dois jogos que ditaram este desfecho. Neste último jogo, já não havia nada a fazer, já não podíamos olhar para trás. Queríamos era jogar e ganhar este jogo e foi o que fizemos. Ganhámos de forma convincente", finalizou.