Pizzi ajuda família carenciada

Pizzi marcou um grande golo, desta feita fora de campo. O criativo do Benfica ajudou uma família de Valongo que se encontrava em extrema necessidade, prontificando-se a contribuir com bens alimentares.





O gesto solidário foi de tal ordem que as compras encheram três carrinhos, o que deverá ajudar esta família, com cinco crianças, a aguentar-se durante um largo período de tempo.A intermediação da ajuda coube a Tiago Velho, treinador de futebol conhecido por se associar a causas deste cariz, que, a Record, explicou todo o processo. "A mãe estava desesperada sem nada para dar de comer aos filhos. Ontem e hoje os meninos comeram só Nestum e entrei em contato com o Pizzi. Ele prontificou-se logo a ajudar", confidenciou.