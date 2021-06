Pizzi antecipa futuro risonho: «Sabemos e queremos fazer muito melhor»

O Benfica terminou 2020/21 sem qualquer troféu conquistado e é por isso que Pizzi quer deixar a temporada transata para trás das costas.

“A época passada tem de ser esquecida. Vamos começar agora uma nova. Sabemos e queremos fazer muito melhor. É pensar já no futuro e o futuro será risonho para nós”, referiu o médio, em declarações à SIC.

“O que nós queremos é, dentro de campo, demonstrar que temos um grande plantel e uma grande equipa. Faremos tudo por tudo para voltar às vitórias que este clube merece. É um clube que vive de vitórias”, fundamentou o internacional português, de 31 anos, que vai para a oitava época de águia ao peito.

Em 2020/21, o Benfica falhou a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões e Pizzi sublinha que é determinante marcar presença na prova na próxima época. A terceira pré-eliminatória arranca já a 3 ou 4 de agosto. “O Benfica é um clube de Liga dos Campeões, está habituado a participar nesta competição. É isso que nós queremos. Sabemos que vão ser, certamente, jogos complicados e contra equipas difíceis. Temos de estar preparados nessa altura para dar uma boa resposta, de forma a garantir a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões, que é o nosso primeiro objetivo para a próxima época”, vincou o camisola 21.

Já Paulo Bernardo, com lugar garantido na pré-época e no plantel às ordens de Jorge Jesus, agradeceu a oportunidade de mostrar valor ao mais alto nível. “A formação é sempre muito importante para nós. Estamos nesta casa já há muitos anos. Ter esta oportunidade é uma fonte de motivação para todos os mais novos dentro do clube”, afirmou o médio, de 19 anos, revelando que “Pizzi era e é uma referência”. “Agora podemos partilhar o balneário. Estou muito contente”, rematou o criativo, que trabalha com a equipa principal.