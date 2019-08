Pizzi: «Bruno Lage quer sempre as coisas no limite da perfeição»

Pizzi reagiu com naturalidade às palavras de Bruno Lage após a vitória expressiva no arranque da Liga. O técnico disse que a equipa pode jogar melhor e o médio, em entrevista à BTV, recorda o perfil exigente do treinador."O nosso míster já nos habituou a ser um treinador muito exigente, quer sempre mais, quer sempre as coisas no limite da perfeição. Isso é muito bom, quer para nós quer para o Benfica porque acho que nunca estamos perto de fazer as coisas 100 por cento certas. Isso faz-nos melhorar a cada dia. Acho que este estado de euforia por parte dos adeptos é normal porque viemos de uma pré-época muito positiva onde fizemos grandes resultados, jogámos bem. Começámos a época da melhor maneira com um título conquistado e uma vitória grande sobre um dos nossos rivais. Depois, em casa contra o P. Ferreira, um 5-0. Nós, os jogadores, não estamos num estado de euforia, nem de perto nem de longe. Estamos com os pés bem assentes e temos a perceção que vai ser um campeonato muito longo e duro. Certamente que vamos continuar no trabalho diário e bem, fazendo as coisas que ele nos pede. É nisso que nos temos de focar. Dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, para no fim podermos celebrar todos juntos. É um caminho muito longo e duro porque temos rivais muito fortes que nos querem tirar a nossa conquista.""Assim espero, obviamente. É um jogo em Lisboa mas é fora de casa, do nosso estádio. Acredito que os adeptos vão comparecer em massa e continuar neste estado de euforia que é bom para eles e nos ajuda dentro do campo a conquistar vitórias. O que peço é um estádio cheio da parte do Benfica e mais três pontos.""Todos podemos dar um bocadinho mais. Estou numa fase muito positiva da minha carreira. Acabei a época passada da melhor maneira e esta estou a começar de uma maneira muito positiva, o que me deixa contente. Acima de tudo, o Benfica está a começar de uma maneira fantástica. Isso é o mais importante, eu sentir-me bem e os meus companheiros sentirem-se bem dentro do clube. Isso vai ajudar o Benfica a conquistar ainda mais vitórias."