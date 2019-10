Pizzi celebra 30.º aniversário e André Almeida foi ao baú buscar 'pérola'

Pizzi celebra este domingo o seu 30.º aniverário e são muitas as mensagens de parabéns que tem recebido através das redes sociais. André Almeida, claro está, não 'resistiu' a mais uma brincadeira com o seu companheiro de equipa do Benfica e, nas Insta Stories, foi felicitando o camisola 21 com várias mensagens.





Do "parabéns família" ao "que continue sempre assim lado a lado" até ao "esta não ia meter mas não resisti" legendando uma fotografia de Pizzi a dormir, no avião, numa viagem dos encarnados.Também Luisão não deixou de partilhar algumas palavras. "Parabéns miúdo. Deus te abençoe. Vocé é um craque, sou teu fã", escreveu o antigo capitão das águias.