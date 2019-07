Pizzi: «Complica sempre tantos jogadores»

Pizzi, médio do Benfica, relativizou o resultado do jogo de apresentação do plantel encarnado e referiu que nesta altura o treinador ainda tem muito trabalho pela frente. "Estes jogos são complicados, porque há muitos jogadores e é preciso observar muita coisa. O treinador quer experimentar coisas novas. Mas estamos no caminho certo e temos as ideias do míster bem assimiladas. Agora é continuar a trabalhar e corrigir os erros já no próximo jogo com a Académica", revelou em declarações à BTV, acrescentando: "Queríamos dar uma vitória aos nossos adeptos aqui na Luz, mas não foi possível."





A partida de ontem fica ligada à despedida de Jonas e Pizzi mostrou-se agradecido ao craque brasileiro. "É um momento triste para a nação benfiquista, pois foi um jogador que nos deu muitas alegrias, vários golos e muitos títulos. Uma tristeza para a nação benfiquista e para nós que convivemos com ele diariamente. Também é uma pena por ele, pois teve uma carreira fantástica. Foi uma excelente homenagem do Benfica, inteiramente merecida porque é realmente um craque dentro e fora do campo", fez questão de sublinhar o internacional português, de 29 anos.