Pizzi: «Custou-nos controlar o tipo de jogo do FC Porto»

Pizzi lamentou a derrota deste sábado frente ao FC Porto , admitindo que as águias já sabiam que iam ter dificuldades no clássico."Já sabíamos que íamos ter um rival muito difícil pela frente, que joga muito de forma direta e nas segundas bolas, aproveitando sempre para explorar a velocidade do Marega. Custou-nos controlar esse tipo de jogo, mas na segunda parte podíamos ter feito o nosso golo e empatado o encontro. Infelizmente não conseguimos", referiu o médio encarnado.O jogador agradeceu aos adeptos e apontou já baterias para a deslocação ao reduto do Sp. Braga: "Dar uma palavra a estes adeptos, que apoiaram-nos desde o início. Obviamente que queríamos ganhar os três pontos, mas temos já um jogo no próximo fim de semana, frente a um adversário complicado".