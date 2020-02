Pizzi: «Dar a volta já na segunda-feira»

O Benfica perdeu hoje em Kharkiv com os ucranianos do Shakhtar Donetsk por 2-1, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Pizzi foi o autor do golo das águias e no final reconheceu que a equipa cometeu alguns erros. Deixou, contudo, uma mensagem de esperança no apuramento e prometeu uma boa respostas frente ao Gil Vicente para o campeonato.





"Não era o resultado que queríamos. Vínhamos para ganhar. Obviamente que encontrámos uma equipa muito difícil. O Shakhtar gosta de meter equipas a jogar aberto. Não era o resultado que queríamos. Preciso de dar parabéns à equipa. Sofremos o segundo golo de uma falha individual, mas estamos aqui, o coletivo quer dar a volta já na segunda-feira", disse o médio."Senti-me bem a jogar ali, atrás do avançado. Tento desempenhar o melhor papel possível, independentemente da posição. O que me preocupa é fazer as coisas bem. Procurar espaços entre linhas. O resultado acaba por ser um pouco injusto devido à forma como sofremos o segundo golo. Pensamos já na segunda-feira, frente ao Gil Vicente. A segunda mão vai ser bastante aberta e emotiva e queremos passar à fase seguinte", prosseguiu.Pizzi destacou que a equipa se encontra unida. "Obviamente que não estamos no momento em que esperávamos. Esperávamos estar numa maré mais positiva. O importante é realçar o espírito da equipa. Fizemos um jogo bem conseguido. Contra boa equipa, num jogo muito aberto, tivemos oportunidades para levar um empate. Sofremos um golo de forma caricata, isto acaba por se pagar caro nestas andanças, mas é preciso realçar espírito de equipa. Vamos pensar no jogo de Barcelos, que também será complicado", afirmou."Como o mister diz, os 11 golos sofridos são culpa do coletivo. Temos que me,horar em alguns aspetos. Sabemos bem o que temos que fazer para melhorar. Hoje, tivemos melhor defensivamente, apesar do erro individual no segundo golo. Vamos pensar já no próximo jogo", concluiu.