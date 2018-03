Cumprida a suspensão e o respetivo jogo de castigo com o Aves, Pizzi vai regressar ao onze do Benfica já na próxima jornada e logo num palco onde foi muito feliz na última temporada. É que, em Santa Maria da Feira, foi mesmo o camisola 21 a dar à formação encarnada um precioso (e suado) triunfo, por 1-0, no caminho para a conquista do tetra.

Nesse encontro, as águias sentiram muitas dificuldades para encontrar os caminhos da baliza do Feirense, então defendida por Vaná, o que apenas aconteceu depois de uma ação individual do camisola 21, que fez o único golo aos 42 minutos. Estávamos à 24ª jornada da Liga e, com esses três pontos, a equipa orientada por Rui Vitória conseguiu manter a liderança com mais um do que o FC Porto – que havia goleado o Nacional, em casa, por 7-0.

Agora, e depois de ter sido obrigado a alterar o figurino do miolo na receção ao Aves, com a colocação de João Carvalho ao lado de Zivkovic, Rui Vitória vai recuperar o onze que lhe tem dado mais estabilidade nos últimos compromissos da equipa. Isto porque a entrada de Pizzi deverá ser mesmo a única alteração de registo na equipa que entrará em campo em Santa Maria da Feira. Era totalista Ao contrário do que aconteceu em temporadas anteriores, Pizzi tem sido um elemento mais discreto na equipa, apesar de os números mostrarem que é um dos homens de confiança de Vitória. Esta temporada, o internacional português só não participou em duas partidas – V. Setúbal, na Taça CTT, por opção, e Aves, na Liga, por castigo –, mas a verdade é que tem apresentado um rendimento irregular. Ainda assim, espera marcar presença no Mundial da Rússia.

Autor: Pedro Ponte