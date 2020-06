Pizzi defende Bruno Lage: «A culpa é toda dos jogadores»

Pizzi assumiu a responsabilidade pela derrota do Benfica no Funchal e não hesitou em defender Bruno Lage.





"Não consigo explicar isto. Entrámos bem no jogo com três oportunidades muito claras para fazer o golo e depois não há explicação para aquilo que se passa...Parece que tudo nos acontece mas a culpa é toda dos jogadores. Tentamos dar o nosso máximo para procurar outro resultado mas o futebol é mesmo assim", afirmou o médio, à Sport TV, onde também comentou a situação de Bruno Lage:"Nós confiamos no míster desde o primeiro momento. Ele não é o pior do Mundo por esta sequência de maus resultados. Todos estamos a remar para o mesmo lado, mas não há explicação para o que está a acontecer. O que estamos a fazer não corresponde à realidade do Benfica, e todos nós no balneário temos a consciência disso. O trabalho tem de ser o mesmo para melhorarmos no próximo jogo".

O internacional português ainda foi questionado sobre o título e recusou-se a atirar a toalha ao chão. "Obviamente sabemos que as coisas estão difíceis, mas nós no Benfica estamos habituados a coisas dificeis. Nós vamos continuar a trabalhar diariamente para fazer as coisas da melhor maneira e a acreditar porque enquanto for matematicamente possível vamos dar tudo", garantiu.