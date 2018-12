Pizzi: «Demos uma grande prenda de Natal aos nossos adeptos»

Pizzi abriu caminho à goleada do Benfica diante do Sp. Braga e foi eleito o homem do jogo. O médio destacou a grande exibição dos encarnados."Foi uma vitória muito importante para nós, dominámos desde o 1.º minuto. Jogámos com uma equipa que tem jogadores de enorme qualidade. Foi uma vitória justíssima da nossa parte, desde o 1.º minuto a tentarmos logo marcar e fazer a diferença. Foi o que aconteceu, marcámos cedo e o jogo ficou controlado da nossa parte", referiu."Estamos a fazer as coisas bastante bem, com sete vitórias consecutivas, queríamos demonstrar aos nossos adeptos que temos uma equipa de grande qualidade, com grandes jogadores e acho que ficou demonstrado desde o primeiro momento. Entrámos fortes, agressivos, com vontade de vencer e demos uma grande prenda de Natal aos nossos adeptos", concluiu.