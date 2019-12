Pizzi destaca intervenção de Vinícius

Pizzi celebrou o jogo 250 pelo Benfica com um golo e duas assistências. "Depois de quarta-feira precisávamos de uma boa vitória", garantiuà BTV, elogiando os companheiros. "Fizeram um trabalho fantástico", disse, lembrando o seu golo: "O Vinícius fez um trabalho incrível, à ponta-de-lança. Comecei aos gritos a pedir a bola e consegui o golo que desbloqueou o jogo. É importante marcar cedo, pois os adversários abrem-se e temos mais espaço. A expulsão complicou, mas soubemos gerir."

O internacional português, de 30 anos, tem estado ‘inspirado’ a visar as balizas rivais, somando 15 golos. "É fruto do trabalho diário. Com a chegada do míster Lage, fico mais perto da área. Tem corrido bem", explicou Pizzi, surpreendido pela mulher, Maria Luís, e o filho Afonso nos estúdios da BTV. Negando alguma vez ter tido problemas com Lage, o médio debruçou-se sobre o percurso europeu esta época. "Tínhamos condições para fazer uma grande Champions. O primeiro jogo deitou-nos um pouco abaixo e depois não fomos felizes", lamentou, frisando que o Benfica "tem capacidade para vencer tudo a nível interno esta temporada".