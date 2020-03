Pizzi desvenda o peso e o pequeno-almoço: tapioca com kiwi

"Por aqui começamos bem cedo o dia, logo de manhã. Com duas crianças não é fácil dormir até tarde. Por isso, vamos lá começar mais um dia em casa". É desta forma que Pizzi se apresenta aos benfiquistas e seguidores através da plataforma Benfica Play, onde explicou de que forma passou a ser a sua rotina a partir de casa de forma a evitar o contágio do novo coronavírus.





"O meu ritual todas as manhãs é pesar-me para enviar [o registo] ao nosso nutricionista, de forma a controlarem o nosso peso diário [a balança assinala 72 quilos]. Depois, é hora de tomar o pequeno-almoço em família para depois ir fazer um bom treininho: panqueca de tapioca com kiwi e frutos secos a acompanhar um café com leite", vincou o internacional português, de 30 anos, instando o filho Afonso, equipado à Benfica, a sublinhar o que quer fazer a seguir ao almoço: "Jogar à bola!"À tarde, o camisola 21 garantiu que foi tempo de descansar, ver um filme e "tempo de brincar mais um bocadinho" com a família em casa.Por fim, Pizzi deixou um apelo à população para que esta não ajude a propagar a pandemia do novo coronavírus."Terminei agora de jantar e já só me falta fazer a última tarefa do dia para depois ir descansar: vou passear um bocado o meu cão. Esta é a única vez que eu saio de casa e o meu apelo para todas as pessoas é que se mantenham nas suas próprias casas, em segurança, junto das suas famílias e das suas pessoas mais queridas. Certamente, se todos cumprirmos estas regras, iremos superar esta batalha da melhor maneira possível", vincou o melhor marcador as águias esta temporada, com 26 golos em 40 jogos oficiais.