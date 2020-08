Pizzi diz sentir-se “mais importante” a jogar no meio-campo do Benfica

Dono do flanco direito do meio-campo no 4x4x2 de Bruno Lage, Pizzi assume que é no centro que prefere atuar. De resto, Jorge Jesus já deixou perceber que pretende colocar o ‘21’ no corredor central.

“Sinto-me mais importante a jogar no meio. Gosto de ter a bola e controlar os tempos de jogo. Gosto de variar o centro de jogo, associar-me com os meus colegas em tabelas. Posso sentir-me mais confiante no meio, mas jogando na direita ou no meio é igual. O mais importante é participar da melhor maneira”, afirma Pizzi, em entrevista ao Maisfutebol.

O médio, de 30 anos, admite que o seu jogo “ muda significativamente” com o treinador amadorense. “É mais um jogo de passe, de descobrir os meus colegas mais à frente, descobrir o espaço entrelinhas. [...] O que quero é participar e jogar e ser importante para conquistar vitórias.”