Pizzi e a Allianz Cup: «Se estivermos a nível parecido ao do Dragão vamos ser felizes»

Pizzi, capitão do Benfica, foi entrevistado por Simão Sabrosa, embaixador da Liga Portugal, em jeito de antevisão à final-four da Allianz Cup. As águias defrontam esta quarta-feira o Sp. Braga e tentam garantir presença na final de sábado, onde já está o Sporting. Mas o internacional português espera grandes dificuldades frente aos minhotos.





"O Sp. Braga é um rival muito complicado, tem um excelente treinador que tem demonstrado a sua qualidade. Conheço bem os jogadores e sou grande fã de vários. Trocar de camisola com o André Horta? Ele já deve ter umas 10 minhas e eu 10 dele, mas mais uma é sempre bem-vinda (risos). A expectativa, jogando no Benfica, é sempre vencer. Temos de tentar ultrapassar este obstáculo chamado Sp. Braga e depois vencer este troféu", afirmou o médio do Benfica, que espera conquistar a Allianz Cup pela primeira vez desde que a prova se decide em formato de final-four."É uma competição muito bonita para todos os jogadores e para Portugal. Já tive oportunidade de jogar várias vezes, de conquistá-la. E a final-four dá competitividade ainda maior. Ganhar um título já em janeiro é muito importante e pode ser uma alegria no Benfica e para todos os benfiquistas. Vamos entrar na 2.ª metade do campeonato, obviamente é importante começar 2.ª parte da época com uma conquista. Estão envolvidas as melhores equipas, são os nossos rivais e temos vontade de vencer. Ganhar um titulo, ainda por cima pelo Benfica, é sempre especial seja ele qual for. Ainda não ganhei nenhuma com final-four. Estou com muita vontade de vencer com este novo formato, mas acabar com esta infelicidade que temos tido de não conseguir chegar à final nos últimos anos. As primeiras foram quase todas nossas e ganhar mais um titulo é sempre importante. Para muitos que estão agora a chegar pode ser o primeiro título", afirmou o internacional português."Foi um bom jogo da nossa parte. Mas queremos esquecer e levar para o próximo jogo os aspetos positivos, que foram bastantes. Acredito que se estivermos a nível parecido vamos ser felizes brevemente. Camisola 21? Quando cheguei ao Benfica o 10 já estava ocupado. Havia o 21, eu no Bragança, quando me estreei como sénior aos 16 anos, era o 21. Então foi este número que me marcou, gostei bastante e já esta comigo. Mesmo que o 10 estivesse livre eu não ia trocar". justificou."O Mundo está um bocado ao contrario. Futebol é paixão e emoção dos adeptos. E nós não vivemos o futebol da mesma maneira sem eles, porque o Benfica quando vai a qualquer estádio tem muitos adeptos a apoiar. Neste momento a minha mensagem é que se mantenham em casa, seguros, termos consciência de que estamos a passar momento muito difícil para o país e para o futebol. Acompanhem esta final-four na televisão e oxalá na próxima já esteja tudo bem".