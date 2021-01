Pizzi e a explicação da derrota: «Não nos vamos agarrar às ausências»

Pizzi recusa justificar a derrota do Benfica, nas meias-finais da Allianz Cup, frente ao Sp. Braga, com os casos de Covid-19 que atingiram o plantel benfiquista e deixaram sete jogadores de fora do jogo.





O lance do penálti que permitiu ao Benfica fazer o empate diante do Sp. Braga

"Não nos vamos agarrar às ausências. Não há desculpas para nada. Mas obviamente que a nossa preparação, há que admiti-lo, não foi a mesma. Tivemos de trabalhar em grupos separados, tivemos muitas dificuldades na preparação e isso acaba por afetar. Como já disse, é uma situação difícil para todos e nós aqui ficámos limitados. Não nos vamos agarrar a esses casos nem ao que se passou. É preciso dar os parabéns a toda a equipa, mesmo àqueles que não têm jogado tanto e deram conta do recado. Agora é pensar no que aí vem. Ainda temos muito para ganhar", vincou o médio benfiquista, que lamentou algumas desatenções defensivas que permitiram que os arsenalistas chegassem ao triunfo:"Obviamente que não foi o desfecho que queríamos, entrámos bem no jogo. Tivemos a infelicidade de sofrer o golo sem o Sp. Braga criar muitas oportunidades. A seguir reagimos muito bem e acabámos por empatar perto do intervalo. E mais uma vez, no inicio da segunda parte, duas bolas paradas seguidas e dois momentos em que estivemos desconcentrados e eles acabam por fazer o 2-1. Depois acaba por ser uma reação nossa, obviamente que se calhar mais com o coração do que com a cabeça. Ainda tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos e agora é preciso levantar a cabeça e pensar no que aí vem, mas a verdade é que estamos bastantes tristes com este desfecho".O jogador do Benfica aproveitou ainda a flash interview à SporTv, no final do encontro, para deixar uma mensagem aos colegas que ficaram de fora do jogo devido à Covid-19 e, também, aos portugueses. "Quero mandar um abraço e muita força a todos os jogadores e staff que estão a passar por momentos complicados como eu já passei. Não é uma fase fácil para ninguém e sobretudo para nós no Benfica. Acredito que todos no país temos de meter a mão na consciência para o que se está a passar, pois estamos todos a atravessar uma fase difícil e temos todos de ter mais consciência do que andamos a fazer", sublinhou o transmontano.