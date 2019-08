Pizzi e a forma de bater penáltis: «Tento retardar até à última»

Pizzi explicou, ainda que sem "todos os pormenores", a forma como bate os penáltis. O médio do Benfica tenta perceber para onde se vão atirar os guarda-redes."Não posso contar todos os pormenores porque os guarda-redes vão estar atentos e vao tentar ‘apanhar’ os meus penáltis. Antes de todos os jogos, temos a facilidade de recebermos os vídeos dos guarda-redes por parte do staff do Benfica e podemos estudá-los, perceber o posicionamento e as manobras para nos distrair. Em relação à minha forma de bater, tento retardar até à última para perceber se há algum movimento do guarda-redes para o lado contrário. Nem sempre é fácil, há guarda-redes especialistas nisso. Há que treinar diariamente para poder melhorar e depois no jogo é ter frieza e cabeça limpa para fazer as coisas bem", referiu à BTV."Acima de tudo podemos já levar a ideia na cabeça mas temos de contar com o movimento do guarda-redes que se pode atirar muito bem e defender o penálti. Terá o seu mérito. O importante é naquele momento decidir com a tua cabeça e o posicionamento do guarda-redes", concluiu Pizzi.