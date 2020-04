Pizzi e a paragem competitiva: «Estava a viver uma das melhores fases da minha vida»

A pandemia do coronavírus manteve em suspenso aquela que é uma das melhores temporadas da carreira futebolística de Pizzi. O jogador do Benfica assumiu precisamente esse azar já que "estava com 27 golos marcados, entre Benfica e Seleção, em todas as competições".





"Estava a viver uma das melhores fases da vida. Estava muito bem, estava a sentir-me muito bem fisicamente e estava a aliar o bom jogo. Estava a marcar golos e a fazer assistências, estou já com o meu recorde de golos numa época e as assistências já vão num nível considerável. O vírus acabou por dar cabo disto", sublinhou o médio em declarações ao programa '5 para a Meia-Noite' da RTP1.O internacional português, de 30 anos, explicou que "há que treinar ao máximo" em casa neste período de recolhimento e abordou o facto de já ter superado a marca de 250 jogos pelo Benfica. "É uma marca... Desde o primeiro momento em que assinei pelo Benfica nunca na vida pensei chegar a esta marca. É histórica para mim e para qualquer jogador com a camisola do Benfica. Esse dia para mim foi um orgulho enorme, tive a felicidade de fazer um golo. O meu filho e a minha mulher fizeram-me uma surpresa na BTV em direto. Foi ótimo. É uma marca especial e foi um dia especial", afirmou, recordando o 4-0 ao Marítimo a 30 de novembro do ano passado.