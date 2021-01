Pizzi é "crucial" para Jorge Jesus mas no "mercado nada é seguro"

Jorge Jesus fez este sábado a projeção do jogo com o Santa Clara marcado para domingo às 18 horas.



Que expectativa para este jogo?





São sempre as mesmas. O Benfica joga sempre uma perspectiva de ganhar e este jogo não vai ser contra aquilo que é o nosso pensamento, respeitando o adversário. A nossa ideia é continuar na caminhada da recuperação do nosso primeiro lugar. É o nosso grande objetivo. Não sei quando mas recuperar o mais possível na classificação. E dentro disso, o que o jogo vai ditar. Sei que vai ser um adversário com organização muito forte, que vai querer surpreender o Benfica num contra golpe. E é forte nas bolas paradas. E o jogo é aleatório. Nunca sabes o que vai acontecer.O Sérgio Conceição não falou comigo depois do jogo, falámos no dia de Natal, desejámos bom Natal um ao outro. Não falámos de futebol. Quanto à pergunta que me coloca, continuo a ter a mesma paixão mas não sou o mesmo treinador de há 10 anos. Mal de mim se não tivesse evoluído. Sentido do treino e do jogo, tenho os mesmos. Mas não sou o mesmo. Mal de mim, se eu não mudasseÉ um jogador crucial da equipa. Por aquilo que tem representado este ano. E por aquilo que tem representado antes de eu chegar. No mercado não há nada que seja seguro. Conto com o Pizzi a 100 por cento.Nenhuma equipa do mundo consegue ser constante durante 90 minutos. Queremos dar passos, melhorar as nossas intenções de jogo. Como sabem, os jogos são de 3 em 3 dias e é preciso recuperar. Estamos a tentar crescer. Ir jogo a jogo, estar mais de acordo com as ideias que tenho.O Benfica tem várias hipóteses para poder substituir o Otamendi. Face à ausência de Jardel ou joga o Todibo ou Ferro. O Ferro está mais adpatado, está mais tempo a trabalhar comigo. Vou optar.O que mais quero é que os adeptos do Benfica voltem ao estádio. É muito importante.Respondi naquele jogo. Achava que podia dar mais e que o Pedrinho poderia dar outras movimentações. São jogadores completamente diferentes. E por isso é que o substituí. Falei com os dois. Falo individualmente com jogadores, dependendo do rendimento do jogo. No jogo, o Luca para o rendimento que vinha a ter, pensava que iria melhorar a entrada do Pedrinho. E amanhã vão estar no jogo com o Santa Clara.