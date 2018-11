Pizzi e Gabriel travam duelo

A principal dúvida no onze das águias está no meio-campo e diz respeito a Pizzi e Gabriel. Com Fejsa e, ao que tudo indica, Gedson firmes, resta um lugar, ao qual concorrem o internacional português e o luso-brasileiro.

Na passada quarta-feira, diante do Ajax, e pela primeira vez esta temporada, Pizzi começou no banco, já que Vitória lançou Gabriel de início. O camisola 21 acabaria por entrar aos 75 minutos, rendendo Gedson.

Com o campeonato a centrar atenções novamente, Pizzi entra na corrida à titularidade, num ombro a ombro com o futebolista contratado ao Leganés. Isto enquanto Krovinovic foi convocado pela segunda vez depois de recuperar da lesão no joelho direito.

Na candidatura ao lugar, Pizzi apresenta um argumento: os dois golos que marcou em Tondela, em dezembro do ano passado. Os encarnados golearam, por 5-1, com dois golos do médio, tantos quantos os obtidos por Jonas. Pizzi fez o primeiro, aos 17 minutos, e colocou o Benfica a ganhar por três, em cima do intervalo, depois do tiro certeiro de Salvio.