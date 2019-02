Pizzi: «É isto que um jogador gosta»

Pizzi salientou a boa entrada em jogo do Benfica, que permitiu vencer no terreno do Aves por 3-0. À Sport TV, o médio encarnado sublinhou ainda que não existe problema em atuar de três em três dias, devido ao apertado calendário."Sim, mas acho que à parte de ser o homem do jogo o mais importante é a equipa, fico feliz mas não é uma coisa que me importe muito. O Aves tem bom jogadores, tem vindo a recuperar na tabela classificativa e acho que a nossa entrada no jogo foi bastante importante para desbloquear o jogo e a estratégia que eles poderiam ter. Eles com uma linha defensiva de 5 jogadores e é sempre difícil entrar dentro dessa linha. Mas entrámos muito fortes, com vontade de vencer, com uma mentalidade muito positiva e a equipa está toda de parabéns porque foi uma vitória num campo complicado.""Estão a ser jogos de três em três dias, mas é isto que um jogador gosta. E estar sempre a jogar. Estar sempre em competição Ganhámos três pontos aqui, três pontos muito importantes num campo muito complicado e agora já estamos a pensar e focados no jogo de quinta-feira, que também vai ser muito complicado."