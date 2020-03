Pizzi: «É muito diferente treinar em casa e treinar no Benfica»

Pizzi desvendou esta quarta-feira a forma como está a encarar a paragem competitiva por causa da pandemia do coronavírus. O internacional português, de 30 anos, declarou ter um grande apoio do filho Afonso para continuar a treinar de forma diferente daquela que fazia no Caixa Futebol Campus.





"Cá em casa temos duas crianças, o Francisco e o Afonso. Até agora tem sido tudo muito tranquilo e temos conseguido distrair os miúdos. O Francisco vai fazer um ano e, como não vamos poder fazer uma festinha para todos, vamos celebrar nós, em família. Já o Afonso é um menino muito tranquilo. Tem passado o dia inteiro a jogar à bola, coisa que adora fazer. Eu vou acompanhando. Também mantenho as regras da minha profissão. Continuo a treinar e tenho conseguido fazer isso em casa. Quando isto tudo começou, o Benfica deu-nos todas as condições para podermos treinar em casa. Isto, claro, dentro do possível. É muito diferente treinar em casa e treinar no Benfica. Tenho estado a cumprir com o treino em condições e tenho um grande ajudante que é o Afonso. Está sempre comigo e ainda faz a ginástica que a escola recomendou aos alunos", reiterou o médio em declarações à Rádio Comercial.Face a esta situação, um dos capitães dos encarnados que atravessa o melhor registo goleador da carreira (26 golos) explicou como a família o tem acolhido."Na nossa profissão é muito difícil estar com eles ao fim de semana e durante as manhãs. O Afonso até já me disse: 'Pai, agora já não vais treinar para o Benfica, podes treinar aqui comigo'. No meio de tudo o que é mau, e que está a acontecer em Portugal e no Mundo, acaba por ser uma coisa positiva. O que as crianças querem é que os pais estejam perto delas", vincou, sublinhando "ser importante estarmos o mais resguardados possível, para conseguirmos evitar consequências mais drásticas".