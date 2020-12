Pizzi e o clássico com o FC Porto: «Neste jogo não há espaço para erros»

Pizzi destaca a confiança do Benfica para conquistar a Supertaça frente ao FC Porto, admitindo tratar-se do "jogo mais exigente [da época] até agora e perante um rival" que também está habituado a disputar jogos decisivos.





"É uma final, por isso não podemos pensar noutra coisa que não seja a vitória. Entramos sempre com esse objetivo e sabemos que neste jogo não há espaço para erros. Sabemos das dificuldades, mas confiamos que podemos trazer para Lisboa mais um troféu", assinalou o médio das águias, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol. "Sabemos das dificuldades, mas confiamos que podemos trazer para Lisboa mais um troféu", constata o internacional português.Pizzi diz que o Benfica terá de ser uma equipa "igual a si própria e confiar no trabalho que é desempenhado ao longo da semana. "É um jogo em que a margem de erro é muito pequena. Errar pouco e ser eficaz é passo e meio para vencer. É uma final, com duas grandes equipas… e que queremos ganhar", sublinhou o capitão das águias.Relativamente à ausência de público, Pizzi realça que o momento que se vive é "difícil para todos", admitindo que os adeptos encarnados dão uma força extra aos jogadores. "Para nós, é sempre importante ter os adeptos connosco. São o 12.º jogador e, em tempos normais, ajudam-nos muito no campo. Não podendo estar presentes, sabemos que nos vão apoiar à distância. Quanto a nós, vamos dar tudo para lhes dar mais uma alegria", rematou.