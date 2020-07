Pizzi é o rei das assistências da Liga NOS 2019/20

A influência de Pizzi no Benfica está comprovada pelos números. Além de ter sido um dos melhores marcador da Liga, com 178 golos, o médio foi também o rei das assistências. O médio serviu ontem Vinícius e acabou a competição com 12 passes para golo. Feitas as contas, o camisola 21 teve uma contribuição direita em 30 dos 71 tentos das águias (42%). De resto, a esperança em ser o médio mais goleador de sempre numa só época na Europa ficou muito ténue. Bruno Fernandes, o recordista, assinou 32 remates certeiros em 2018/19 pelo Sporting. Pizzi apontou 30 em todos os jogos oficiais. Precisa de um hat trick contra o FC Porto para superar.