Pizzi e Seferovic celebram feitos

Pizzi e Seferovic cumpriram frente ao Marítimo, respetivamente, o jogo 200 e o 50 com a camisola do Benfica – Record assinalou a marca na última edição –, motivo pelo qual celebraram o feito com um... ‘quiz’. A dupla juntou-se no Seixal para uma série de perguntas e respostas que acabou com um cumprimento entre ambos. "O Pizzi tem muita qualidade e o último passe é uma das grandes qualidades", elogiou o suíço, a quem o 21 já ofereceu dois golos. À BTV, o médio respondeu ao elogio: "Fiz a assistência para o primeiro golo dele no Benfica e também fiz para o primeiro golo do Jonas. Com goleadores como eles torna-se tudo mais fácil."

Quanto aos 200 jogos oficiais de águia ao peito, Pizzi mostra-se orgulhoso mas não quer ficar por aqui. Já Seferovic deixa uma promessa: "Quero marcar mais golos e somar títulos."