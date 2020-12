O Benfica anunciou esta terça-feira que Pizzi e Tiago Pinto, diretor-geral dos encarnados, estão infetados com Covid-19.





Segundo o comunicado dos encarnados, os dois "já abandonaram o local onde o plantel estagia em vésperas da Supertaça, em Ílhavo, tendo regressado a Lisboa".O médio falha assim o jogo da Supertaça com o FC Porto agendado para amanhã (20H45).Já Tiago Pinto preparava-se para cumprir os últimos dias ao serviço do Benfica, uma vez que já tem acordo para assumir funções nos italianos da Roma a partir de janeiro do próximo ano.Recorde-se que os encarnados Taarabt, Weigl, Darwin, Svilar e Daniel dos Anjos já testaram positivo ao novo coronavírus esta época."O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados no Futebol Profissional.O jogador Pizzi e o diretor-geral Tiago Pinto testaram positivo ao novo coronavírus e já abandonaram o local onde o plantel estagia em vésperas da Supertaça, em Ílhavo, tendo regressado a Lisboa".