Pizzi: «É uma desilusão autêntica»

"Estamos todos muitos tristes, mas temos de realçar o espiríto da equipa. Tivemos oportunidades para fazer o 3-0, mas não o conseguimos. Agora temos de levantar a cabeça", acrescentou, rematando com os objetivos futuros, tendo em conta a eliminação na liga milionária: "Estamos tristes e desiludidos, mas queremos ganhar o último jogo".



Depois, à TVI, Pizzi alinhou no mesmo discurso: "Entrámos desde o primeiro minuto com tudo. Tínhamos muita vontade de vencer e no final fazer as contas. Sabemos que tínhamos quase tudo na mão e deixámos fugir. O nosso estado anímico tem de voltar ao que era. Temos um jogo para dar resposta no sábado."

Pizzi acredita que o Benfica fez por merecer mais que o empate (2-2) registado diante do RB Leipzig , na Liga dos Campeões. O médio, que marcou um dos golos das águias, não escondeu a "desilusão" com o resultado, mas realçou o "espírito" da equipa."Os últimos 5/10 minutos ditaram o resultado. É injusto… Sabíamos que íamos encontrar uma equipa complicada. Estivemos bem a atacar e conseguimos chegar ao 2-0, mas infelizmente na parte final não conseguimos segurar essa vantagem. É uma desilusão autêntica. No geral merecíamos a vitória", começou por referir, na Eleven Sports.