Pizzi e Vinícius sugeridos ao Real Madrid

A veia goleadora de Vinícius e Pizzi, dois melhores marcadores do campeonato, com 15 e 14 golos, já chegou a Espanha. Num exercício de análise, o site Defesa Central, afeto ao Real Madrid, coloca avançado e médio do Benfica nos cinco jogadores menos mediáticos que podem resolver o problema na finalização dos merengues, juntamente com Weissman (Wolfsberger AC), Boadu (AZ Alkmaar) e Sörloth (Trabzonspor).