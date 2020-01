Pizzi eleito melhor jogador no mês de dezembro da Liga NOS

O médio internacional português Pizzi, do Benfica, foi eleito o melhor jogador do mês de dezembro da Liga NOS, anunciou esta quinta-feira o organismo que organiza a competição.

Pizzi, que também foi eleito o melhor médio do último mês de 2019, disputou nesse período dois jogos, nos quais apontou dois golos e fez duas assistências

O médio do Benfica obteve 37,7% dos votos dos treinadores da Liga NOS e bateu o companheiro de equipa Carlos Vinicius (18,1%), com quem partilha a liderança da tabela dos melhores marcadores (11 golos), e Marcus Edwards (10,4%), do Vitória de Guimarães.

O internacional português sucede a Carlos Vinícius, que este mês foi eleito o melhor avançado, depois de ter sido considerado o melhor jogador da Liga nos meses de outubro e dezembro.

O brasileiro Alex Telles e o argentino Marchesín, ambos do FC Porto, foram eleitos melhor defesa e melhor guarda-redes do mês de dezembro, respetivamente.

Bruno Lage, que orienta o Benfica, líder da competição, foi nomeado o melhor treinador, sucedendo a Vítor Oliveira, do Gil Vicente, atual 10.º classificado.

Na 2.ª Liga, o extremo do Varzim Lumeka foi eleito o melhor jogador da competição, superando Fabrício Isidoro, do Farense, e André Luís, do Desportivo de Chaves.