Pizzi eleito o melhor Jogador do mês da Liga NOS

Pizzi foi distinguido como o Melhor Jogador do Mês de agosto, da Liga NOS, com 21,40% dos votos, depois de ter realizado três partidas onde somou três golos e duas assistências pelos encarnados.





O médio português foi o mais votado, deixando para trás Bruno Fernandes, do Sporting, que recebeu 20,74% dos votos e Mehdi, do Rio Ave, que juntou 11,85% das preferências.Recorde-se que a votação para o Melhor Jogador do Mês da Liga NOS é feita pelos treinadores.