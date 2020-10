Pizzi elogia 'capitão' Otamendi: «Costumo dizer que ele é um senhor dentro de campo»

Autor de dois golos na vitória do Benfica por 3-0 diante do Standard Liège, Pizzi mostrou-se satisfeito pelo triunfo nesta partida da Liga Europa, que ganhou uma dimensão ainda mais especial por ter marcado o regresso do público às bancadas da Luz.





"Entrámos muito fortes e com muita qualidade. Temos jogadores com muita qualidade, sobretudo no último terço, que gostam de ter bola e de arriscar. Brindámos estes adeptos com este 3-0. Estamos de parabéns, nós e o público que se comportou da melhor maneira", começou por analisar, à SportTV.Ainda em análise ao jogo, Pizzi considerou que o 1-0 que se registava ao intervalo era curto. "Por aquilo que tínhamos criado, sim. Mas já sabíamos que o jogo ia ser assim, com eles a fecharem-se muito bem com uma linha de cinco. Tínhamos de ter paciência e foi isso que aconteceu. A equipa nunca perdeu a cabeça, esteve sempre muito calma para circular e na 2ª parte os golos acabaram por surgir. Vitória justa da nossa parte"O capitão das águias olhou ainda ao que aí vem, com jogos a cada três dias. "Isto é o normal das equipas grandes e temos de estar preparados para isso. Temos uma plantel com muita qualidade e que dá ao mister todas as opções. Somos um grupo muito forte e temos vindo a demonstrar isso".Por fim, Pizzi refutou qualquer polémica por Otamendi já ser um dos capitães de equipa. "Costumo dizer que ele é um senhor dentro de campo. Sabe falar, sabe estar e ajuda os colegas a tomar as melhores decisões. É mais um dos capitães e vai ajudar-nos a conquistar muitas vitórias."