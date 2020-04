Pizzi emociona pequeno Afonso

A iniciativa ‘Não vá, telefone’ colocou frente a frente Pizzi e Afonso, um jovem benfiquista que vive com os pais em Vila Nova de Cacela, no Algarve. O médio deixou uma mensagem de esperança. "Sei que és um grande benfiquista e eu sou dos teus jogadores preferidos. Quero mandar um grande abraço, dizer que és um grande campeão e que tenhas sempre muita força. Estamos juntos", afirmou Pizzi, num vídeo que emocionou Afonso. Os pais do petiz também não ficaram indiferentes e agradeceram a iniciativa.