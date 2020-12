Pizzi: «Era importante ganhar para ficarmos já tranquilos»

Com um golo e duas assistências, Pizzi foi uma das figuras na goleada do Benfica (4-0) diante do Lech Poznan, que permitiu carimbar a passagem aos 16 'avos' de final da Liga Europa. No final da partida, o capitão vincou a grande exibição da equipa.





"Foi uma noite muito boa para todos. Desde o primeiro momento entrámos concentrados, sabíamos bem aquilo que tínhamos de fazer. Acho que foi um grande jogo da nossa parte, quer defensivamente quer a atacar, fizemos quatro golos, não sofremos. Carimbámos o apuramento para a próxima fase e estamos muito, muito felizes por isso", começou por referir Pizzi, à SportTV."A nossa equipa, em todos os setores mas sobretudo na parte da frente, temos jogadores de muita qualidade, que podem decidir jogos que são muito imprevisíveis. Temos uma equipa que trabalha para conseguir marcar e não sofrer. Conseguimo-lo. Ganhámos por uma margem bem folgada, não sofremos golos, contra uma equipa que tentou sempre jogar. Fomos bastante sólidos e há que dar os parabéns a todos os jogadores.""Não, era importante ganhar para ficarmos já tranquilos. Aqui em nossa casa, frente a este adversário, tínhamos de vencer e carimbar a passagem à próxima fase."Pouco depois, aos microfones da SIC, Pizzi reconheceu que o Benfica vai ter um mês dezembro "bastante difícil". "Jogámos no nosso estádio. Queríamos carimbar a classificar. Sabíamos que vai ser um mês bastante difícil mas isto já é o normal, com várias competições e vários jogos. É melhor estarmos a jogar do que a treinar. O que queremos é estar lá dentro a jogar e a competir. Queremos um bom mês de dezembro", afirmou."Toda a gente esteve muito bem, não só o Chiquinho. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa equipa. Agora é descansar bem porque domingo já temos outra batalha:""Ganhar na Madeira... Toda a gente sabe que é um campo complicado, seja com o Maritimo ou Nacional. A resposta que a equipa deu aqui e na Madeira foi ótima. Estamos felizes com mais esta vitória."