Aí estão as novas camisolas do Benfica para 2019/20



Pizzi este presente na apresentação das novas camisolas do Benfica para a época de 2019/20 e mostrou-se orgulhoso por a indumentária ostentar o símbolo de campeão."Esperemos que continue a dar-nos sorte para novas conquistas futuramente", frisou o médio. "É sempre um orgulho e um prazer enorme trazer este símbolo de campeão, é sinal que na época anterior as coisas correram da melhor maniera. Esperamos conquistá-lo novamente na próxima temporada."Salvio também gostou do que viu. "É um privilégio usar este símbolo toda a época, é muito bonito. Há quer estimá-lo e conquistar o título, para continuar a usá-lo", referiu."No final da época estamos sempre à espera de ver como serão as novas camisolas. Tenho as minhas guardadas, estão assinadas por todos os jogadores e por mim, guardo como recordação", acrescentou o argentino.