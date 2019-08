Pizzi: «Esperemos que seja o primeiro de muitos troféus durante este ano»

O Benfica goleou, este domingo, o Sporting por 5-0 e conquistou a 8.ª Supertaça Cândido de Oliveira, no estádio Algarve. Pizzi, médio benfiquista, foi, a par de Rafa, uma das figuras do encontro ao bisar (50' e 65') e ao assistir Rafa (40') para o primeiro golo das águias.Considerado o melhor jogador do encontro frente aos leões, Pizzi preferiu distribuir os louros pelo trabalho coletivo que a equipa apresentou durante a partida. "O mais importante é enaltecer o trabalho da equipa desde o início. O Sporting tem uma bela equipa, mas fomos superiores desde o início. Quero dar todos os parabéns a toda a equipa, não só pelos golos mas pela exibição coletiva e pela qualidade que apresentamos", afirmou Pizzi, em zona de entrevistas rápidas à RTP.Apesar do resultado ter sido desnivelado, Pizzi admitiu que "nunca é fácil" jogar frente ao Sporting. "Fácil nunca é. Defrontamos uma grande equipa, com excelentes jogadores, mas a nossa forma de estar dentro do campo, ao jogar fácil, com rapidez e eficácia tornou tudo mais fácil. Esperemos que este seja o primeiro de muitos troféus durante este ano", finalizou.