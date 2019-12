Pizzi: «Estamos a divertir-nos com a bola»

Após uma grande exibição do Benfica, Pizzi foi novamente considerado o homem do jogo. Com dois golos e com influência no 4-0, o capitão das águias maravilhou os adeptos, mas destaca o bom momento que a equipa está a viver."Estamos muito bem e, principalmente, estamos a divertir-nos com a bola. Isso é o mais importante, porque é daí que vêm as boas exibições e as vitórias. Quando a equipa está bem, as individualidades aparecem", frisa o médio.Em relação ao jogo, Pizzi salienta a importância de os encarnados terem conseguido limitar o jogo do Famalicão. "Sabíamos das dificuldades que iríamos ter pela frente, porque são uma equipa organizada e que gosta de ter bola. A nossa pressão foi muito boa, conseguimos limitar o jogo deles e com bola estivemos fantástico. Este é um resultado muito importante para nós", afirma.Por fim, o camisola 21 mira já o jogo frente ao Sp. Braga, a contar para a Taça de Portugal: "Conseguimos passar o ano em primeiro no campeonato, mas agora já só estamos a pensar no jogo de quarta-feira."