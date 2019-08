Pizzi: «Estamos aqui para fazer mais um grande campeonato»

Nuno Tavares encontrou Pizzi e o capitão bisou Nuno Tavares encontrou Pizzi e o capitão bisou

Pizzi bisou na goleada do Benfica frente ao P. Ferreira, este sábado, no arranque da Liga NOS. O capitão dos encarnados considerou que foi um "bom jogo" e que "toda a equipa está de parabéns"."Foi um bom jogo. Defrontámos uma equipa com um futebol positivo, que quer sempre jogar e isso é de louvar aqui na 1.ª Liga. Fizemos um bom jogo, com muitos golos e desde o primeiro minuto demonstrámos que estamos aqui para fazer mais um grande campeonato. Toda a equipa está de parabéns!", afirmou na flash interview da BTV, após o final do encontro.