Pizzi: «Estamos prontos para conquistar coisas bonitas na Europa»

Pizzi não tem problemas em reconhecer que a equipa do Benfica tem ficado um pouco aquém das expectativas nas provas europeias, mas acredita que há capacidade e qualidade no clube para deixar uma imagem diferente.





"O Benfica tem vindo a fazer coisas interessantes na Europa, mas temos consciência de que podíamos estar a fazer coisas ainda melhores, devido à nossa qualidade em termos de equipa e pela grandeza do clube. Temos defrontado equipas com outra experiência e bagagem nestas competições, precisamos de mais consistência para conseguir as vitórias e, pouco a pouco, irmos crescendo nesta competição. Estamos preparados para conquistar coisas bonitas na Europa e é para isso que vamos lutar", vincou, em declarações ao Magazine da Liga Europa.O número 21 das águias deixa elogios à estrutura do emblema da Luz, o qual tem sido determinante para o crescimento do clube e por ter criado condições para as águias darem cartas na Europa."Já tenho bastantes anos de Benfica. Ao longo dos tempos o clube tem vindo a evoluir, quer em termos de estrutura quer em termos de conteúdos, no campo e fora dele. Estamos com uma equipa bastante sólida e um treinador muito experiente e muito conceituado a nível europeu e mundial, que nos permite também ter uma boa equipa e muito bons jogadores", assinalou.