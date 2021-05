Pizzi fala em "vergonha": «Três intervenientes estragaram uma final da Taça»

Pizzi mostrou-se revoltado com a arbitragem após o Sp. Braga-Benfica (2-0), da final da Taça de Portugal.





"Antes de mais, dar os parabéns ao Sp. Braga pela conquista da Taça de Portugal. Não quero falar muito, porque posso prejudicar o Benfica e a mim, mas toda a gente viu o que se passou. Como se estraga um jogo aos 20 minutos. Uma excelente partida com 22 intervenientes de alto nível e depois três que estragaram uma final da Taça. Podia ser bonita e acabou da pior maneira com confusão. Mas isto reflete o futebol português, o que se tem passado. É uma vergonha!", começou por dizer à TVI24, pormenorizando em seguida e lembrando o lance do vermelho a Helton Leite aos 17 minutos:"Por causa de tudo, o lance da expulsão. Dá aso a isto tudo. Foi no início, mas complicou tudo para nós. Uma semana inteira a preparar um jogo, para depois acontecer isto. Mas há que dar os parabéns ao Braga pela conquista e nós temos de descansar e pensar na próxima época", vincou Pizzi."Não, não é o meu último jogo. Tenho contrato até 2023 e estou muito feliz. Todos nós merecíamos esta conquista e podia ter acontecido, porque até com menos um criámos oportunidades para marcar", finalizou.