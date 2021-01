Pizzi: «Finalmente livrei-me deste 'bicho'»

Pizzi já testou negativo à Covid-19. Essa é a ideia que o médio do Benfica passou na sua mensagem de Ano Novo, através das redes sociais, onde agradeceu a todos pelo apoio e garantiu que se encontra bem.





"Finalmente livrei-me deste 'bicho' . Quero agradecer a todas as pessoas as mensagens de apoio que recebi e dizer-vos que correu tudo muito bem e que tanto eu como a minha família estamos ótimos. Agora resta-me desejar a todos um feliz 2021 com muita saúde , paz e amor. Sejam felizes!", escreveu o internacional português no Instagram.Recorde-se que Pizzi testou positivo ao novo coronavírus a 22 de dezembro , tendo então falhado os jogos contra o FC Porto e Portimonense.